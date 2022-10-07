Ліга Європи

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо в гостях зазнало поразки від французького Ренна.

Здавалося, що підопічним Мірчі Луческу вдасться набрати перший бал в актив у цій єврокубковій кампанії, проте на 89-й хвилині кияни пропустили вирішальний гол, який коштував їм нічийного результату.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ренна з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Ренн — Динамо Київ 2:1

Голи: Тер’є, 23, Д. Дуе, 89 — Циганков, 33



Ренн: Манданда — Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг — Бурежо (Трюффер, 85), Угочукву, Те, Тер’є (Аблін, 80) — Маєр (Калімуендо, 65), Гуїрі (Д. Дуе, 64).



Динамо Київ: Бойко — Кендзьора, Попов (Вівчаренко, 90+2), Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков (Караваєв, 86), Бєсєдін, Кабаєв (Ванат, 79).



Попередження: Забарний.