Ліга Європи

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ліги Європи.

Київське Динамо в матчі четвертого туру Ліги Європи УЄФА отримає чи не останню можливість виправити своє скрутне становище в квартеті B.

Динамо Київ — Ренн

Четвер, 13 жовтня, 19:45. МКС Краковія, Краків. Головний арбітр зустрічі — Сердар Гозібююк (Нідерланди).

Київське Динамо власноруч поставило себе в настільки жорсткі умови, що вже перед четвертим туром європейських змагань залежить виключно від факту здобуття перемоги в прийдешній грі. Три поразки в першому колі — криза "біло-синіх" уже добряче розтягнулась у часі, і навряд чи кожен наступний матч приносить задоволення фанатам команди. Минулими вихідними столичний колектив здолав львівський Рух (3:0), що стало не тільки першою безальтернативною перемогою футболістів Мірчі Луческу в поточному сезоні, а ще й дало привід сподіватись на краще на міжнародній арені.

Дійсно, тільки сподіваннями й доводиться жити фанатам Динамо перед матчем-відповіддю проти французького Ренна, який тиждень тому на власному полі що хотів, те й робив на половині поля киян під час першого тайму, проте вигризати три очки був змушений лише на останніх хвилинах. На щастя для футболістів Бруно Женезіо, у складі киян самостійно визвався допомогти суперникам Денис Попов, що в підсумку добряче потішило місцеву публіку, яка вже почала хвилюватись за підсумок тієї зустрічі (2:1).

І якби ж то Ренн їхав до Польщі, посідаючи при цьому першу сходинку в групі, то, можливо, Динамо було б трохи легше протистояти суперникам, які наразі перебувають у відмінних кондиціях. Але ж ні — Фенербахче вхопився за можливість зберегти лідерство в квартеті B, і дуже неохоче при цьому ділиться нею з переслідувачами. Маючи по сім очок із "канарками", представники Ліги 1 ще нічого не вирішили в прийдешній кампанії, тоді як для Динамо двері до плей-оф автоматично зачиняться у випадку будь-якої втрати очок та супутньої перемоги Фенербахче в паралельній грі проти АЕК Ларнака. Суперників тим часом влаштує, за певних умов, навіть і нічия. Останній бій!

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Ренну. Так, на французів можна поставити з коефіцієнтом 1,82. Тріумф Динамо Київ ж оцінюється в 4,60. Нічийний результат має показник 3,70.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв.

Ренн: Манданда — Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг — Маєр, Д. Дуе, Бурежо — Калімуендо, Гуїрі, Тер’є.

Травмовані: Бущан, Бойко, Супряга, Шапаренко — Омарі, Сантамарія, Траоре.

Статистика зустрічей:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— Ренн тільки тричі грав на груповому етапі Ліги Європи в своїй історії, тоді як до плей-оф раніше виходив виключно в сезоні-2018/19;

— Динамо Київ звело до нічиєї ледь не стільки ж домашніх матчів на груповому раунді Ліги Європи, у скількох здобуло перемогу — 11 звитяг, 8 мирових та 3 поразки;

— кияни восьмий раз беруть участь на цьому етапі Ліги Європи, однак до плей-оф виходили лише п’ять разів;

— у Лізі Європи Ренн програв вісім із 10 гостьових матчів на груповому етапі. Остання перемога до цьогорічного протистояння проти АЕК Ларнака датована сезоном-2018/19 (Яблонець, 1:0).

Тренери кажуть

Мірча Луческу, головний тренер Динамо Київ:

"Зараз у Лізі Європи, на жаль, результати невтішні. Це сталося через те, що у нас багато травмованих гравців, до того ж не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити. Що стосується гри, то, на мою думку, хлопці стараються та викладаються на максимум. Ми не заслуговували програти всі ці три матчі. Продовжуємо працювати та намагатимемося продемонструвати свою найкращу гру".

Бруно Женезіо, головний тренер Ренна:

"Для нас це дуже важливий матч, який буде вирішальним для того, щоб пройти далі. У першій грі ми побачили якість нашого суперника. Навіть, якщо вони готуються у дуже складних умовах, Динамо показало дуже хорошу організацію гри, також відзначу технічну якість гравців, деякі з них дуже цікаві.

Образ українського футболу знаємо давно. Ми чекаємо важкого поєдинку, схожого на першу гру, перемогу у якій ми вирвали лише на останніх хвилинах. Тож, це буде складний матч, утім, як і завжди".