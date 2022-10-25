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Караваєв та Циганков, Динамо Київ
25 жовтня 2022, 21:26
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Динамо Київ протистоятиме АЕКу з Ларнаки.
Команда Мірчи Луческу вже немає шансів продовжити боротьбу у плей-оф раунді Ліги Європи, але має можливість відправитись у Лігу конференцій. Для цього їм потрібно тільки перемагати.
У першому матчі АЕК дуже несподівано переграв київську команду із рахунком 1:0. В цілому Динамо не набрало ще жодного залікового балу у цьому розіграші Ліги Європи, у той час, як суперник з Кіпру має три очки в активі.
Де дивитись матч АЕК — Динамо?
У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.
Також, якщо в вас немає можливості подивитись матч, ви можете спостерігати за текстовою онлайн-трансляцією гри на Football.ua.
Ті, хто не матимуть змоги спостерігати за грою наживо, зможуть передивитись найцікавіші моменти гри о огляді, який після матчу буде доступним в нас на сайті.
Матч між АЕКом та Динамо пройде 27 жовтня на АЕК Арені у Ларнаці. Початок гри — о 19:45.