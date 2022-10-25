Ліга Європи

Столична команда на виїзді зіграє проти суперника з Кіпру.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Динамо Київ у Ларнаці, що на Кіпрі, зіграє проти місцевого АЕКа.

Поєдинок пройде на АЕК Арені 27 жовтня, у четвер. Команда Мірчи Луческу вже втратила шанси на вихід з групи, тим часом АЕК ще може продовжити боротьбу за Лігу Європи. Хоча, якщо Динамо переможе в останніх матчах, то має математичні факти вийти у Лігу конференцій.

У першій грі кияни поступились АЕКу з рахунком 0:1. Український колектив має 0 балів після чотирьох матчів. В АЕКа три набрані пункти.

Онлайн-трансляція матчу АЕК — Динамо

Букмекери більше вірять у перемогу київського Динамо. На цей результат пропонують коефіцієнт 2,30. Перемога господарів оцінюється у 3,20, а нічия — у 3,30.

Нагадаємо, що розпочнеться матч між АЕКом та Динамо о 19:45 за київським часом.