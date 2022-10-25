Ліга Європи

Команда Мірчи Луческу намагатиметься взяти реванш на Кіпрі.

У рамках матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зіграє проти АЕКа з Ларнаки. Поєдинок відбудеться у четвер, 27 жовтня на стадіоні АЕК Арена у Кіпрі.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЕК — Динамо

За версією букмекерських компаній, більше шансів на перемогу у цьому поєдинку у підопічних Мірчи Луческу. Незважаючи на той факт, що Динамо поступилось у першій зустрічі цьому супернику, саме вони фаворити.

Три очки для Динамо оцінили у 2,30. Те, що команди не виявлять переможця — у 3,30, а перемога господарів оцінюється у 3,20.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Динамо Київ пропускало першою у дев'яти з п'ятнадцяти поєдинків цього сезону, тому цікавим виглядає варіант АЕК заб'є першим у цьому матчі. На даний результат експерти пропонують ставити з коефіцієнтом 2,30.

Якщо брати більш ризиковану ставку, можна поставити на тотал Динамо Київ більше 1,5 за 2,48. Можливо, саме у цьому матчі український клуб здобуде впевнений результат.