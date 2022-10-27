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    27 жовтня 2022, 08:00

    АЕК — Динамо. Напередодні

    Матч, у якому нічия буде рівносильна поразці.

    Черговий момент істини для Луческу / ФК ДИНАМО
    Черговий момент істини для Луческу / ФК ДИНАМО 27 жовтня 2022, 08:00

    Динамо підходить до гри з АЕКом на тлі шести поспіль єврокубкових поразок. Зазвичай, у таких випадках доводиться моніторити історію, щоб дізнатися, чи не антирекордц це, але тут все просто: шість матчів Динамо програло в групі ЛЧ-2007/08. Але знаєте, що цікаво? На ті шість матчів команду виводили три різні тренери! Олександр Дем'яненко, Йожеф Сабо та Олег Лужний міняли один одного через поразки. Більше того, після програшу у шостому турі команду невдовзі очолив Юрій Сьомін – тож можна сказати, що ці шість програшів у єврокубках (і кілька осічок у чемпіонатах) призвели до трьох відставок.

    Нині ж Ігор Суркіс довіряє Мірчі Луческу. Буквально два дні тому він дав інтерв'ю, в якому сказав: “Луческу... все робить правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва, й Луческу поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений!".

    Отже, Луческу через пресу отримав новий кредит довіри – але знаючи характер Ігоря Михайловича, у такі кредити краще не залазити. Динамо за останні два місяці обіграло лише Минай, Рух та ФК Львів – відвертих аутсайдерів УПЛ. Гра команди не тішить, результати тим більше, і невихід із групи навіть у Лігу конференцій може таки призвести до зміни тренера.

    Кадри вирішують все

    Заради справедливості, Динамо ще й не щастить. Варто з'явитися в чемпіонаті якимось проблискам, як вибуває найважливіша ланка, через яку завдання дуже ускладнюється. З тією ж таки Ворсклою в атаці команда зіграла непогано, але через відсутність Забарного погано діяла в обороні і втратила очки там. Сьогодні Забарний буде, але не буде людини, яка надала атакам Динамо новий імпульс.

    Джастін Лонвейк ще у вересні забивав за датський Віборг і встиг пограти за нього в єврокубках (вилетіли від Вест Гема). На єврокубки він просто не заявлений – і в тому, що Лонвейка підписали так пізно, навряд чи винен Луческу. Чи настільки дорожче він коштував у серпні, щоб тягнути з його трансфером до 24 вересня? Питання, питання... За фактом, Динамо зіграє дуже не в оптимальному складі – і на Лонвейку, звичайно, кількість втрат не закінчується.

    Проти АЕКу зіграти не зможуть Бущан, Шапаренко, Дубінчак, Бойко, Супряга та Андрієвський. Звичайно, це втрати різного масштабу, але Шапаренко та Лонвейк – це мінус два креативні гравці для команди, якій дуже сильно бракує саме креативу. Інші футболісти, звичайно, не давали багато приводів згадувати про свою відсутність із жалем, але мінус перший та другий воротарі – це проблема визначення. Заради справедливості, Нещерет поки не підводить і навіть відбив пенальті у “класичному”.

    У стані суперника

    АЕК зіграє практично у всеозброєнні: про єдину пробоїну у складі прямо на прес-конференції розповів тренер (див. нижче). Це не допомогло "воїнам" досягти на вихідних прийнятного результату: в останньому турі вони програли АПОЕЛу. Щоправда, тут є одна важлива деталь: за середніх результатів на виїзді вони дуже круті вдома. Тут вони обіграли у кваліфікації Партизан та Дніпро-1, тут виграли три останні ігри чемпіонату. Так, програли Фенербахче з Ренном — але Ренну вдома поступилося і Динамо.

    АЕК ніколи не грав у весняній стадії єврокубків. Саме сьогодні він може вирішити це завдання: достатньо не програти Динамо на своєму полі, і тоді кіпріоти збережуть триочкову перевагу над киянами за переваги особистих зустрічей. Зрозуміло, що поява Ліги Конференцій сильно спрощує це завдання (третє місце у групі Ліги Європи АЕК займав у 2019 році), але Динамо це не заважає, як і раніше, ризикувати залишитися без євровесни.

    Слова, слова, слова

    Мірча Луческу, тренер Динамо:

    "АЕК — це хороша команда, побудована на іноземних футболістах, у яких є великий досвід, адже вони грали у найкращих європейських лігах – в Іспанії, Англії, Португалії, тощо, а також на декількох кіпрських гравцях. Я дивився минулий матч, вони виглядають добре. Також у команди дуже хороша фізична форма та й взагалі вони грають у хороший футбол, мають великі можливості для зростання.

    Очікую важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім’ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у завтрашній грі величезне бажання, адже ця перемого для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємся".

    Хосе Луїс Ольтра, тренер АЕКу:

    “Звичайно, супернику нема чого втрачати, але їхньою метою спочатку було пройти кваліфікацію. Саме тому вони хочуть перемоги. Все залежить від нас. У першому матчі ми продемонстрували конкурентоспроможну гру. Ми добре попрацювали в обороні, не давали супернику простору, але не утримували м'яча та не догравали атаки. Ми маємо грати агресивніше. Правильний шлях – це гра, яку ми показали у Польщі, і деякі речі можна покращити.

    Я – тренер, який не терпить виправдання. У нашій обоймі 19 гравців, включаючи трьох воротарів. Але цих гравців достатньо, щоб досягти нашої мети. Я маю план на завтрашню гру. Для деяких виконавців це шанс показати свою готовність. Я задоволений усім. Єдиний, хто не зможе взяти участь, це Генрі Андреу. У нас є шанс витримати конкуренцію та потрапити в історію разом із командою”.

    Адам Дюрчо, нападник АЕКу:

    “Ми всі знаємо, наскільки важливою є ця гра. Команда готова. Ми завжди хотіли грати проти таких суперників. Оскільки я був на трибунах у попередньому матчі, я хочу відчути ту атмосферу, яку бачив у грі з Фенербахче. Було боляче пропускати матч. Ми хочемо, щоб світ пишався нами, і ми хочемо перемогти. Чекаємо цієї перемоги!”

    Орієнтовні склади

    АЕКПирич — Кіпрос, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Мамас — Дьюрчо, Трічковські, Альтман — Олатунджи

    ДинамоНещерет — Караваєв, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Гармаш.

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

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