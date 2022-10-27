До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛЄ 27 жовтня.
Верман. PSV
27 жовтня 2022, 21:40
У рамках п'ятого раунду Ліги Європи завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.
ПСВ — Арсенал 2:0
Голи: Верман, 56, де Йонг, 63
Цюріх — Буде-Глімт 2:1
Голи: Бораніяшевич, 67, Маркезано, 90+4 — Пелєгріно, 45+1
Лаціо — Мідтьюлланн 2:1
Голи: Мілінкович-Савич, 36, Педро, 58 — Ісаксен, 8
Уніон Берлін — Брага 1:0
Гол: Кнохе, 68
Мальме — Сент-Жиллуаз 0:2
Голи: Теума, 10, Амані, 41
Лудогорець — Бетіс 0:1
Гол: Фекір, 56
Фенербахче — Ренн 3:3
Голи: Валенсія, 42, Зайц, 82, Мор, 88 — Гуірі, 5, 30, Террьє, 16