Ліга Європи
27 жовтня 2022, 21:44
Дубля Гармаша не вистачило Динамо Київ для здобуття перемоги над АЕК Ларнака
Колектив Мірчі Луческу боровся до останнього, проте почав це робити запізно.
АЕК Ларнака — Динамо Київ,
27 жовтня 2022, 21:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
АЕК Ларнака — Динамо Київ 3:3
Голи: Альтман, 26, 73, Лопеш, 53 — Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1.
АЕК Ларнака: Пирич — Росалес (Гонсалес, 89), Мілічевич, Томович, Енглезу — Понс, Луїш Густаву — Фараж (Кіпрос, 83), Альтман (Олатунджи, 83), Дьюрчо (Наум, 89) — Лопеш (Мамас, 66).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський (Перріс, 75), Сидорчук, Шепелєв (Діалло, 84) — Циганков, Ванат (Бєсєдін, 84), Кабаєв (Гармаш, 65).
Попередження: Росалес — Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Забарний, Діалло.