Ліга Європи

Українець дав надію киянам, проте дотиснути суперника не вистачило часу.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у гостях зіграло унічию з АЕКом Ларнака — 3:3.

Статистичний портал WhoScored роздав оцінки футболістам за матч. Найкращим гравцем поєдинку став Омрі Альтман, забивший чудові два голи — 8,2.

Найкращим гравцем Динамо став Денис Гармаш. Півзахисник вийшов на заміну на 65 хвилині та забив два голи. Його старання оцінили в 7,9.

Найгіршими були воротарі. Пірич та Нещерет отримали 5,8.