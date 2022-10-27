Українець дав надію киянам, проте дотиснути суперника не вистачило часу.
Денис Гармаш, ФК ДИНАМО
27 жовтня 2022, 22:53
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у гостях зіграло унічию з АЕКом Ларнака — 3:3.
Статистичний портал WhoScored роздав оцінки футболістам за матч. Найкращим гравцем поєдинку став Омрі Альтман, забивший чудові два голи — 8,2.
Найкращим гравцем Динамо став Денис Гармаш. Півзахисник вийшов на заміну на 65 хвилині та забив два голи. Його старання оцінили в 7,9.
Найгіршими були воротарі. Пірич та Нещерет отримали 5,8.