Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 22:00.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи італійська Рома в гостях здобула перемогу над фінським ХІКом (2:1).

У складі команди Жозе Моуріньо голами відзначилися Абрахам та Хосконен, який зрізав м'яч у свої ворота. У фінів єдиний гол забив Хетмай.

До вашої уваги відео всіх голів матчу ХІК — Рома у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

ХІК — Рома 1:2

Голи: Хетмай, 54 — Абрахам, 41, Хосконен (АГ), 62.