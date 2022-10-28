Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 22:00.
ХІК — Рома, ФК Рома
28 жовтня 2022, 10:20
У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи італійська Рома в гостях здобула перемогу над фінським ХІКом (2:1).
У складі команди Жозе Моуріньо голами відзначилися Абрахам та Хосконен, який зрізав м'яч у свої ворота. У фінів єдиний гол забив Хетмай.
До вашої уваги відео всіх голів матчу ХІК — Рома у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:
ХІК — Рома 1:2
Голи: Хетмай, 54 — Абрахам, 41, Хосконен (АГ), 62.