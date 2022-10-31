Ліга Європи

На "біло-синіх" чекає останній єврокубковий матч цього сезону.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зіграє проти турецького Фенербахче. Гра пройде у Кракові (Польща).

Для команди Мірчі Луческу ця зустріч вже нічого не вирішує. У минулому турі, зігравши внічию проти АЕКу (3:3), "біло-сині" втратили шанси вийти у плей-офф Ліги конференцій, а шанси на вихід із групи були втрачені ще у четвертому турі.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Фенербахче:

За версією букмекерів, фаворитом матчу є турецька команда. Так, на перемогу Фенербахче можна поставити з коефіцієнтом 1,85, а успіх Динамо оцінюється в 4,10. Нічийний результат з коефіцієнтом — 3,75.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.