Ліга Європи

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди у Лізі Європи.

В останньому матчі групового етапу Ліги Європи київське Динамо проведе домашній поєдинок проти турецького Фенербахче. Гра пройде на стадіоні Краковія у Кракові (Польща).

Команда Мірчі Луческу підходить до фінального матчу у єврокубках без турнірної мотивації. "Біло-сині" втратили шанси не лише на те, щоб вийти з групи, а й на те, щоб пройти до плей-офф Ліги конференцій.

Де дивитись матч Динамо — Фенербахче

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором турниру в Україні.

Крім того, трансляція буде доступна абонентам платформ Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.