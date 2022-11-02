Ліга Європи

Фахівець сподівається на прохід команди у ЛЄ.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо висловився щодо майбутнього матчу проти Лудогорця у Лізі Європи.

"Важливо, що Дзаньоло зможе зіграти, він може допомогти нам перемогти. Не можу сказати, що він цілком здоровий, але було б добре мати його у складі.

Рома більше не хоче у Лігу конференцій. Якщо ми не переможемо, то вирушимо саме туди. Ми хочемо у плей-офф Ліги Європи, і для цього потрібна лише перемога. Буде складно – через тиск та через нашого суперника.

Амбіції наших гравців такі, що ми не хочемо знову вигравати Лігу конференцій, ми хочемо грати у плей-офф ЛЄ, де можна зустрітися навіть із командами, здатними виграти Лігу чемпіонів. Ось чого ми добиваємося", — сказав Моуріньо.

Матч між Ромою та Лудогорцем відбудеться третього листопада у Римі. Розпочнеться гра о 22:00.