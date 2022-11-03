Ліга Європи

Football.ua представляє анонс матчу шостого туру розіграшу Ліги Європи УЄФА-2022/23.

До заключного матчу групового етапу Ліги Європи УЄФА київське Динамо підходитиме з повним розумінням того факту, що виступи на міжнародній арені в цьому сезоні для нього завершуються саме проти того суперника, проти якого й розпочинались — турецького Фенербахче.

ДИНАМО КИЇВ — ФЕНЕРБАХЧЕ

ЧЕТВЕР, 3 ЛИСТОПАДА, 22:00. МКС КРАКОВІЯ, КРАКІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДУЄ СТРУКАН (ХОРВАТІЯ).

Символізм прийдешнього протистояння дійсно перевищує його питому вагу для підопічних Мірчі Луческу. "Біло-сині" знали в своїй багаторічній історії й кращі часи виступів у єврокубках, однак цього сезону в них майже нічого не вдавалось. У підсумку, нічия проти кіпрського АЕК Ларнака, яку було здобуто в героїчному стилі тиждень тому (3:3), стала фінальним акордом для столичного колективу в боротьбі за вихід до наступного раунду змагань.

Єдиний позитивний момент після тієї зустрічі виявився в підсумку найбільш обговорюваною темою за останній час — Динамо зуміло на рівному місці та без вагомих на то підстав віднайти в собі характер, тож постають одразу кілька логічних питань. Де ж ви були раніше, хлопці? Окрім того, чи не є це сигналом до повернення киян до звичної для нас за останні кілька років звитяжної форми?

Мало що можна радикально встигнути змінити за тиждень напруженого сезону, проте матч проти криворізького Кривбасу на вихідних (3:1) мав разючі відмінності від усіх інших зустрічей у минулому. Динамо на Арені Львів поводило себе як справжній фаворит пари, і в підсумку перемогло з використанням кричущих помилок суперників у захисті. Тобто, клас також у команди Луческу залишився, проте задля його ретельних пошуків довелось залишитись без шансів навесні зіграти в плей-оф єврокубків.

У той самий час, футбол завжди був рухом зі зустрічним напрямком, тож від суперників у особі турецького Фенербахче також багато що залежить у прийдешній грі. І яким чином не вихвалялись б "канарки" своїм здобутком зразка першого кола (2:1), ця перемога все одно й досі залишається єдиною для представників Суперліги в історії взаємин між командами.

Хвилюватиме цей факт футболістів Жорже Жезуша ще й із тієї причини, що вони геть нічого не вирішили в боротьбі проти французького Ренна за першу сходинку турнірної таблиці, тож мотивація в турецької команди буде переважати аналогічний показник у Динамо за будь-якого випадку.

Бойові нічиї 2:2 та 3:3 проти "червоно-чорних" не залишають Фенеру іншого вибору, окрім як перемагати Динамо та сподіватись на можливу похибку французів у паралельній домашній зустрічі проти АЕК Ларнака. Наразі "канарки" лише за рахунок додаткових показників випереджають опонентів, тож для них ще й матиме вагу різниця забитих та пропущених м’ячів у грі проти Динамо, що є додатковим тривожним сигналом для відверто проблемного захисту киян.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Жорже Жезуша. Так, на перемогу Фенербахче пропонується коефіцієнт 1,93, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 4,00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Попов, Караваєв — Буяльський, Сидорчук, Гармаш — Циганков, Ванат, Кабаєв.

Фенербахче: Баїндир — Кадіоглу, Азіз, Салаї, Аліоскі — Арао, Зайц, Кахведжі, Лінкольн — Батшуаї, Валенсія.

Не зіграють: Бойко, Супряга, Шапаренко — Енріке, Перес, Россі, Сангаре, Яндаш.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались поміж собою шість разів у Лізі чемпіонів УЄФА, одного разу в товариській зустрічі, та ще раз у першому колі цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Спостерігається певна перевага українського колективу за перемогами — три звитяги (2006/3:1, 2008/1:0, 2022/2:1). Окрім того, чотири матчі завершились унічию (2006/2:2, 2008/0:0, 2021/1:1, 2022/0:0), однак на початку вересня Динамо все ж таки зазнало поразки — 2:1. Різниця голів — 10:7, на користь Динамо Київ.

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