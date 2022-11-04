Пропонуємо вашій увазі результати зустрічей.
Арсенал - Цюрих, getty images
04 листопада 2022, 00:02
У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків.
Арсенал — Цюрих 1:0
Гол: Тірні, 17
Буде-Глімт — ПСВ 1:2
Голи: Жугель, 90+3 — Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52
Бетіс — ХІК 3:0
Голи: Руйбал, 20, 41, Фекір, 90+3
Рома - Лудогорець 3:1
Голи: Пеллегріні, 56, 65, Дзаньоло, 85 — Рік, 42
Брага — Мальме 2:1
Голи: Орта, 36, Джало, 55 — Сейдіу, 77
Рояль Уніон — Уніон Берлін 0:1
Гол: Міхель, 6
Ренн — АЕК Ларнака 1:1
Голи: Абліне, 17 — Рафа Лопеш, 76