У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи завершились перші матчі ігрового дня. До вашої уваги результати поєдинків. 

Арсенал — Цюрих 1:0
Гол: Тірні, 17

Буде-Глімт — ПСВ 1:2
Голи: Жугель, 90+3 — Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

Группа A
1 Арсенал Арсенал 6 15
2 ПСВ ПСВ 6 13
3 Буде-Глімт Буде-Глімт 6 4
4 Цюрих Цюрих 6 3

 

Бетіс — ХІК 3:0
Голи: Руйбал, 20, 41, Фекір, 90+3

Рома - Лудогорець 3:1
Голи: Пеллегріні, 56, 65, Дзаньоло, 85 — Рік, 42

Группа C
1 Бетіс Бетіс 6 16
2 Рома Рома 6 10
3 Лудогорець Лудогорець 6 7
4 ХІК ХІК 6 1

Брага — Мальме 2:1
Голи: Орта, 36, Джало, 55 — Сейдіу, 77

Рояль Уніон — Уніон Берлін 0:1
Гол: Міхель, 6

Группа D
1 Юніон Юніон 6 13
2 Уніон Берлін Уніон Берлін 6 12
3 Брага Брага 6 10
4 Мальме Мальме 6 0

Ренн — АЕК Ларнака 1:1
Голи: Абліне, 17 — Рафа Лопеш, 76

Группа B
1 Фенербахче Фенербахче 6 14
2 Ренн Ренн 6 12
3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 6 5
4 Динамо Київ Динамо Київ 6 1