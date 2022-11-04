Football.ua пропонує ознайомитись з розкладами у групах після завершення групового раунду.
Трофей Ліги Європи, getty images
04 листопада 2022, 00:17
Завершився шостий тур групового раунду Ліги Європи, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.
Група А
Вийшли у плей-оф: Арсенал
У стикові матчі Ліги Європи: ПСВ
У стикові матчі Ліги конференцій: Буде/Глімт
Вибув з єврокубків: Цюрих
Група В
Вийшли у плей-оф: Фенербахче
У стикові матчі Ліги Європи: Ренн
У стикові матчі Ліги конференцій: АЕК Ларнака
Вибув з єврокубків: Динамо К
Група С
Вийшли у плей-оф: Бетіс
У стикові матчі Ліги Європи: Рома
У стикові матчі Ліги конференцій: Лудогорець
Вибув з єврокубків: ХІК
Група D
Вийшли у плей-оф: Рояль Уніон
У стикові матчі Ліги Європи: Уніон Берлін
У стикові матчі Ліги конференцій: Брага
Вибув з єврокубків: Мальме
Група Е
Вийшли у плей-оф: Реал С
У стикові матчі Ліги Європи: Манчестер Юнайтед
У стикові матчі Ліги конференцій: Шериф
Вибув з єврокубків: Омонія
Група F
Вийшли у плей-оф: Феєнорд
У стикові матчі Ліги Європи: Мідтьюлланн
У стикові матчі Ліги конференцій: Лаціо
Вибув з єврокубків: Штурм
Група G
Вийшли у плей-оф: Фрайбург
У стикові матчі Ліги Європи: Нант
У стикові матчі Ліги конференцій: Карабах
Вибув з єврокубків: Олімпіакос
Група Н
Вийшли у плей-оф: Ференцварош
У стикові матчі Ліги Європи: Монако
У стикові матчі Ліги конференцій: Трабзонспор
Вибув з єврокубків: Црвена Звезда