Завершився шостий тур групового раунду Ліги Європи, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.

Група А

Вийшли у плей-оф: Арсенал

У стикові матчі Ліги Європи: ПСВ

У стикові матчі Ліги конференцій: Буде/Глімт

Вибув з єврокубків: Цюрих

Група В

Вийшли у плей-оф: Фенербахче

У стикові матчі Ліги Європи: Ренн

У стикові матчі Ліги конференцій: АЕК Ларнака

Вибув з єврокубків: Динамо К

Група С

Вийшли у плей-оф: Бетіс

У стикові матчі Ліги Європи: Рома

У стикові матчі Ліги конференцій: Лудогорець

Вибув з єврокубків: ХІК

Група D

Вийшли у плей-оф: Рояль Уніон

У стикові матчі Ліги Європи: Уніон Берлін

У стикові матчі Ліги конференцій: Брага

Вибув з єврокубків: Мальме

Група Е

Вийшли у плей-оф: Реал С

У стикові матчі Ліги Європи: Манчестер Юнайтед

У стикові матчі Ліги конференцій: Шериф

Вибув з єврокубків: Омонія

Група F

Вийшли у плей-оф: Феєнорд

У стикові матчі Ліги Європи: Мідтьюлланн

У стикові матчі Ліги конференцій: Лаціо

Вибув з єврокубків: Штурм

Група G

Вийшли у плей-оф: Фрайбург

У стикові матчі Ліги Європи: Нант

У стикові матчі Ліги конференцій: Карабах

Вибув з єврокубків: Олімпіакос

Група Н

Вийшли у плей-оф: Ференцварош

У стикові матчі Ліги Європи: Монако

У стикові матчі Ліги конференцій: Трабзонспор

Вибув з єврокубків: Црвена Звезда