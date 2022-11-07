Ліга Європи

Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимального опонента для донецького Шахтаря у Лізі Європи.

Сьогодні, 7 листопада у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи-2022/23. Початок о 14:00 за київським часом.

На цій стадії Україну представляє лише одна команда — донецький Шахтар. "Гірники" під час жеребкування будуть несіяними.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимального суперника для команди Ігора Йовічевіча.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.