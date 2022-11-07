Ліга Європи

Команда Ігора Йовічевича зустрінеться з французьким Ренном.

Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування стикових матчів Ліги Європи.

За підсумками жереба став відомий опонент донецького Шахтаря, яким став французський Ренн. Перший матч команда Ігора Йовічевіча проведе вдома.

Нагадаємо, Ренн був суперником київського Динамо у групі Ліги Європи. В обох матчах французи були сильнішими за киян — 2:1 і 1:0.

Переможці пар 1/16 фіналу вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де на них чекають переможці груп Ліги Європи. З повними результатами жеребкування можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, стикові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого.