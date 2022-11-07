Представляємо вашій увазі результати жеребкування другого за престижністю єврокубка.
Getty Images
07 листопада 2022, 14:21
Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.
У цьому турнірі Україну представляє донецький Шахтар, який посів третє місце за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: 8 команд, які зайняли треті місця у своїх групах Ліги чемпіонів і 8 колективів, які посіли другі сходинки у групах Ліги Європи. Команди, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, отримають статус сіяних. Другі команди Ліги Європи — несіяних.
Треті команди Ліги чемпіонів: Аякс (Нідерланди), Баєр (Німеччина), Барселона (Іспанія), Спортінг (Португалія), РБ Зальцбург (Австрія), Шахтар (Україна), Севілья (Іспанія), Ювентус (Італія).
Другі команди Ліги Європи: Манчестер Юнайтед (Англія), Мідтьюллан (Данія), Нант (Франція), Монако (Франція), ПСВ (Нідерланди), Ренн (Франція), Рома (Італія), Уніон Берлін (Німеччина).
У ході жеребкування утворилися такі пари:
Барселона (Іспанія) — Манчестер Юнайтед (Англія)
Ювентус (Італія) — Нант (Франція)
Спортинг (Португалія) - Мідтьюллан (Данія)
Шахтар (Україна) — Ренн (Франція)
Аякс (Нідерланди) — Уніон Берлін (Німеччина)
Баєр (Німеччина) — Монако (Франція)
Севілья (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)
РБ Зальцбург (Австрія) — Рома (Італія)
Нагадаємо, перші стикові матчі заплановані на 16 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 23 лютого.