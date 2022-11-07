Ліга Європи

Іспанський фахівець розчарований результатом жеребкування.

Хаві дав свій коментар щодо жеребкування Ліги Європи, де Барселона зіграє проти Манчестер Юнайтед.

"Знову найскладніший суперник. Але ми з нетерпінням чекатимемо на цей матч.

Манчестер Юнайтед – команда із великою історією. Після приходу тен Гага вони досягли значного прогресу, там виступають відмінні гравці.

Це найгірший жереб із можливих. Знову. Нам не щастить", — наводить слова Хаві журналіст Самуель Марсден.

Нагадаємо, що на груповому етапі Ліги чемпіонів суперниками Барселони були Баварія, Інтер та Вікторія.