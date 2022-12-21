Ліга Європи

Наставник каталонської команди дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві висловився про виліт своєї команди до Ліги Європи.

"Ми з ентузіазмом чекаємо на Лігу Європи. Мені не подобається не чути гімн Ліги чемпіонів, але це залежить від того, де ми граємо. Можливо, нам потрібно поринути трохи глибше, щоб рости. Нам це не подобається, нас це злить. Це велике розчарування.

Того дня, коли ми вже вилетіли, ми вийшли проти Баварії як зомбі. Нас злить участь у турнірі, в якому ми не хочемо брати участь. Що ж, якщо ми дійдемо до півфіналу і, можливо, до фіналу...

Прямо зараз ми зосереджені на Лізі Європи та Ла Лізі", — наводить слова Хаві Sport.es.

Нагадаємо, що Барселона зіграє з Манчестер Юнайтед у стикових матчах Ліги Європи.