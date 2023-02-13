Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися поєдинок за участю української команди у єврокубках.

У четвер, 16 лютого, Шахтар розпочне свій шлях до 1/16 Ліги Європи після того, як "гірники" посіли третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Колектив Ігора Йовічевіча зустрінеться проти Ренна, який жодного разу не програв на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

Поєдинок відбудеться у Польщі на стадіоні Війська Польського.

Де дивитись матч Шахтар — Ренн

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція поєдинку в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Гру покаже канал "MEGOGO Футбол 1". Його можна знайти на платформі Volia TV. Початок о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в останніх матчах Шахтар розписав результативну нічию з Марібором (4:4), після чого розгромив Сараєво (4:0). Ренн же у рамках французької Ліги 1 впорався зі Страсбургом (3:0), після чого поступився Ліллю (1:3).