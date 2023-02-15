Ліга Європи

Голкіпер каталонського клубу прокоментував прийдешню гру проти Манчестер Юнайтед.

Каталонська Барселона завершує підготовку до домашньої частини протистояння проти англійського Манчестер Юнайтед у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген напередодні гри прокоментував стан справ у роздягальні власної команди.

"Останнього разу, коли ми грали в Лізі Європи на Камп Ноу, на трибунах було десь 80 тис. уболівальників, ось тільки була маленька проблема — половина з них були не на нашому боці, а підтримували Айнтрахт із Франкфурту. Було дуже важко, адже не було відчуття домашнього матчу, проте зараз ми все ж таки граємо в більш привабливий футбол.

Минулий сезон був дійсно недосконалим у нашому виконанні. Я б назвав його штормом. А фанати Франкфурту були тільки раді подивитись на нас у такому стані, та й вони взагалі дуже люблять подорожувати.

Наразі ж ситуація склалась така, що вболівальники більш охоче завітають на наші матчі, аніж тоді. Відчувається пристрасть із боку гравців і фанатів, яка об’єднує. Думаю, що це й є той самий процес зростання колективу, про який багато говорили останнім часом, але ніхто не вірив.

Я також радію й від появи нового покоління гравців у нашому клубі накшталт Педрі та Гаві. Коли ти молодий і справи йдуть добре, то ти можеш бути спокійним щодо того, як оцінюватимуть твою роботу. У їхньому віці це звучить трохи божевільно, але я дійсно радий бачити, як вони зосереджені на свої роботі.

Їм удається марно не витрачати енергії, хоча й для них це було б передбачувано та зрозуміло. Таке враження, що вони в футболі вже не один десяток років.

Гаві — це взагалі окрема тема. Дуже жорсткий та агресивний як під час матчів, так і на звичайних тренуваннях. Він додає команді геть нових якостей, які ви можете спостерігати за переглядом наших матчів. Мені важко підібрати слова, аби описати його характер. Але він такий, який є.

Гаві може зіграти 90 хвилин, а на 90+1 усе ще буде бігати та стрибати в ноги суперникам. Він дуже відрізняється від гравців, які ми мали раніше. Це також його менталітет. Він увійшов до складу команди в 16 років і зовсім не хвилювався через це. Саме цей момент робить його дуже сильним. Окрім того, він наразі не сильно задумується про наслідки своїх дій на полі, від чого стає тільки більш рішучим.

Наразі я не переймаюсь майбутнім команди, бо воно в неї точно є, і доволі успішне. Потрібно тільки споглядати молодих гравців та допомагати тримати їх у правильному напрямку, а також слідкувати, щоб ніхто не втрачав концентрації. За віком і досвідом я зараз той, хто повинен брати на себе відповідальність.

Після відходу Жерара Піке, інші капітани, Бускетс та Альба, і інші дорослі гравці, повинні заповнити прогалину. Араухо є одним із таких, але й Левандовські дуже допомагає. Особливо, як для гравця, який щойно прийшов до клубу, але викликає великі очікування. Він чудово впорався з мовою, що має велике значення.

Леві розмовляє з молодшими гравцями, і, звичайно, якщо він до них говорить, то вони мають його слухати. Відхід Піке залишив за собою велику прогалину в роздягальні та на полі, але я думаю, що в нас усе добре. Ми знайшли свій порядок, у тому числі — у роздягальні, що також важливо.

Молодші чи більш досвідчені гравці, кожен повинен мати свій голос, бо кожен — дійсно важливий. Це створює довіру в команді, і приємно бачити, що молоді гравці почуваються справді комфортно.

Із роками роздягальня має змінюватися. І коли я прийшов у 2014 році, команда була довершеною: вона просто існувала такою до мого приходу. Потім ви міняєте кількох гравців, і маєте нову, більш якісну команду. Зараз же нам довелося побудувати новий проект, щоб повернутися до того, що ми мали в 2015 році — стабільну базу.

Хаві повернувся до клубу, у нього був план і він хотів реалізувати його якомога швидше, хоча, ймовірно, це зайняло трохи більше часу, аніж він очікував. Тепер ви бачите результати крок за кроком.

Буде цікаво подивитись, як ми можемо реагувати на певні ситуації, знаючи, що Манчестер Юнайтед може сильно відрізнятися від того, який ми знаємо за виступами в їхній лізі. У нас є план для кожної ситуації.

Я не божевільний фанат за футболу в плані перегляду матчів, але після приходу нового тренера Юнайтед також змінився. На створення чогось завжди йде кілька місяців, але тепер я думаю, що вони справді в порядку", — заявив німецький виконавець.

Матч Барселона — Манчестер Юнайтед відбудеться 16 лютого, о 19:45.