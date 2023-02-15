Ліга Європи

Фахівець поспілкувався із журналістами напередодні єврокубкового поєдинку.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо майбутнього матчу 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед? Всі гравці у гарній формі, вони демонструють позитивні результати. Буде важкий матч. Ми в Лізі Європи. Їх буде важко перемогти. Це дуже сильний Манчестер Юнайтед, і настав час побачити його таким. Не можна сказати, що це рівень гри Ліги чемпіонів, тому що ми в Лізі Європи, але це дуже високий рівень.

Ерік тен Гаг? Він чудовий тренер. Переломити ситуацію в МЮ було нелегко, і йому це вдається. Те, як він грає, говорить багато про що. Він дуже важкий суперник, дуже цікавий тренер, який робить дуже хороші речі. Він орієнтир для атакуючих тренерів, яким подобається такий стиль футболу.

Маркус Рашфорд? Він один із найнебезпечніших форвардів у Європі. Він швидкий, вміє виходити віч-на-віч, реалізовувати моменти, і нам доведеться багато спостерігати за ним. Він, безсумнівно, один із найкращих у Європі".

"Френкі де Йонг був дуже відкритий зі мною, він хотів залишитися. Сумнівів не було. Він гравець Барселони, я дуже задоволений його результатами, лідерством. Він у чудовій формі, він чудово проводить час і це дуже важливо.

Рональд Араухо — лідер захисту. На додаток до його фізичних, технічних, тактичних навичок, характеру, який він демонструє, він ще й борець. Він чудовий захисник і має все, щоб на роки стати основним гравцем Барселони. Я бачив небагато таких гравців як він.

За винятком сюрпризу, доля матчу буде вирішуватися на Олд Траффорд. Мені здається, що матчі будуть рівні. Мало що вирішиться завтра. Я не думаю про те, що ми фаворити на перемогу у Лізі Європи, або Манчестер. Ліга Європи — це дуже важке змагання, і здобути титул буде дуже непросто", — сказав Хаві.

Поєдинок між Барселоною та Манчестер Юнайтед відбудеться 16 лютого та розпочнеться о 19:45 за київським часом.