Ліга Європи

Каталонці понесли втрати.

Барселона в рамках поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи приймає на своєму полі Манчестер Юнайтед.

В першій половині гри пошкодження отримав Педрі. Півзахисник не зміг продовжити матч, його місце на полі зайняв Серхі Роберто.

В другій половині ж грі Гаві руками тягнув Фреда, за що отримав попередження, через яке пропустить гру у Манчестері.

Нагадаємо, на матч Барселона — Манчестер Юнайтед розпочався о 19:45. Слідкуйте за подіями гри у нас на сайті.