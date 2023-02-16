У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи італійська Рома у гостях несподівано програла Зальцбургу — 0:1.

Єдиний гол у складі австрійської команди був забитий під кінець поєдинку зусиллями Капальдо. 

До вашої уваги відео голу та огляд гри:

Зальцбург - Рома 1:0

Голи: Капальдо, 88

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Капальдо, Горна-Дуа, Зайвальд, Сучич (Глух, 82) — Фернанду (Адаму, 60), Окафор (Койта, 82).

Рома: Патрісіу — Залевські, Манчіні, Ібаньєс, Смоллінг, Ель-Шаараві — Дібала (Челік, 46), Крістанте, Матич, Пеллегріні (Вейналдум, 74) — Абрахам. (Белотті, 74)

Попередження: Павлович, Койта, Ібаньєс, Глух.