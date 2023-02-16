Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що почався 16 лютого 2023, 19:45.
Зальцбург - Рома, Getty Images
16 лютого 2023, 22:25
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи італійська Рома у гостях несподівано програла Зальцбургу — 0:1.
Єдиний гол у складі австрійської команди був забитий під кінець поєдинку зусиллями Капальдо.
До вашої уваги відео голу та огляд гри:
Зальцбург - Рома 1:0
Голи: Капальдо, 88
Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Капальдо, Горна-Дуа, Зайвальд, Сучич (Глух, 82) — Фернанду (Адаму, 60), Окафор (Койта, 82).
Рома: Патрісіу — Залевські, Манчіні, Ібаньєс, Смоллінг, Ель-Шаараві — Дібала (Челік, 46), Крістанте, Матич, Пеллегріні (Вейналдум, 74) — Абрахам. (Белотті, 74)
Попередження: Павлович, Койта, Ібаньєс, Глух.