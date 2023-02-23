Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, який пройде 23 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА на нас чекає гучне протистояння між Манчестер Юнайтед (Англія) та каталонською Барселоною (Іспанія), яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — положення команди в клубному рейтингу УЄФА

ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:2

Вивіска матчу, гідна плей-оф Ліги чемпіонів, що обидві команди успішно довели у своїй першій зустрічі на стадіоні Камп Ноу. Той поєдинок встановив новий рекорд відвідуваності в істрорії Ліги Європи (90 255 уболівальників) та став справжньою виставою для глядачів, під час якої ми побачили чотири забиті м'ячі та стали свідками неймовірної розв'язки у другому таймі.

Перша зустріч Барселони та Манчестер Юнайтед завершилася у результативну нічию після того, як Рафінья встановив підсумковий рахунок 2:2 на 76-й хвилині, перед тим асистувавши Маркосу Алонсо в моменті з першим голом каталонців. Тепер усі очікують продовження футбольного шоу на Олд Траффорд, де підопічним Хаві для перемоги доведеться показати набагато більше за те, що вони продемонстрували за підтримки власних уболівальників тижнем раніше.

Олд Траффорд — справжня домашня фортеця для команди Еріка тен Гага, яка не програвала в останніх 17 домашніх поєдинках у всіх турнірах, а зараз іде на безпрограшній серії із восьми матчів загалом. Основну увагу в таборі "червоних дияволів", звичайно, буде приділено форварду Маркусу Рашфорду, який зараз перебуває у чудовій формі і демонструє найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі, забивши після чемпіонату світу 16 голів і віддавши чотири асисти у 17 матчах. Барселона вже також знає, що таке пропускати від англійського нападника МЮ.

Проте, звертаючи увагу на вражаючу форму Манчестер Юнайтед у домашніх матчах, не можна оминути і не менш вражаючу форму чинного лідера турнірної таблиці іспанської Ла Ліги. Барселона не знає поразок у 18 останніх поєдинках, у тому числі маючи успішну серію в гостях із 11 матчів поспіль. Про що може дійсно турбуватися Хаві напередодні зустрічі-відповіді — це про відсутність одночасно двох талантів своєї команди в особі Гаві та Педрі, що, звичайно, стане серйозною втратою для "блаугранас".

За версією букмекерів, більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Каземіро, Фред — Бруну Фернандеш — Санчо, Веггорст, Рашфорд

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Кессьє, де Йонг, Бускетс — Роберто, Левандовські, Рафінья

Не зіграють: ван де Бек, Еріксен — Дембеле, Педрі, Гаві

Під питанням: .Марсьяль, Антоні, Магвайр — ...

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг: "У матчах із суперниками калібру Барселони необхідно показувати свій найкращий футбол. На Олд Траффорд зустрінуться дві великі команди. Атмосфера буде чудовою. Що може бути краще".

Головний тренер Барселони Хаві: "Манчестер Юнайтед — одна з найсильніших команд Європи на даний момент. Це найкращий Юнайтед, що я бачив останніми роками. У них відмінний тренер та відмінні гравці, які показують клас та пристрасть. На Олд Траффорд гостям важко, але ми маємо показати характер, зіграти у своєму стилі і не поступитися супернику в інтенсивності".

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