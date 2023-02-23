Ліга Європи

Відбувся черговий матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

У ще одному матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи леверкузенський Байєр у гостях за підсумками основного часу матчу обіграв Монако з рахунком 3:2.

У складі "аптекарів" голами відзначилися Вірц, Паласіос та Адлі, а у "монегасків" — Бен Єддер та Емболо.

Перша гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь французького клубу, тож матч перейшов у додатковий час, де забитих м'ячів не було.

У підсумку все вирішила серія пенальті, в якій сильнішими виявилися футболісти німецької команди, які пройшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Монако — Баєр 2:3 (по пенальті 2:4) (перший матч 3:2)

Голи: Бен Єддер, 19 (з пенальті), Емболо, 84 — Вірц, 13, Паласіос, 21, Адлі, 58.

Монако: Нюбель — Енріке, Сарр, Дісасі, Маціма (Діоп, 61) — головін (Боаду, 78), Фофана, Камара (Матазо, 70), Діатта (Фолланд, 110) — Бен Єддер (Емболо, 78), Бен-Сегір (Якобс, 78).

Баєр: Градецькі — Інкап'є, Та, Тапсоба, Фрімпонг (Діабі, 103) — Баккер, Андріх, Паласіос — Вірц (Азмун, 115), Адлі (Амірі, 74), Гложек (Шик, 70).

Попередження: Фофана, Енріке, Якобс — Андріх, Паласіос.