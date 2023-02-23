Ліга Європи

Ерік Тен Гаг зміг змінити хід зустрічі після невдалого першого тайму.

Манчестер Юнайтед в рамках матча у відповідь в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи приймав на своєму полі Барселону.

"Червоні дияволи" доволі активно розпочали зустріч та мали моменти, щоб відкрити рахунок, проте пропустили — Роберт Левандовські реалізував пенальті, який заробив Бальде після непортібного фолу Фернандеша.

Манчестер Юнайтед було важко грати першим номером, адже Барселона непогано пресингувала. До перерви гості виглядали краще, а вже в перерві Тен Гаг змінив Веггорста на Антоні.

Відразу після перерви "червоні дияволи" зрівняли рахунок, коли Фред вразив кут воріт після паса Фернандеша.

Вихід Антоні суттєво пожвавив гру господарів, а згодом бразилець й забив гол, точно пробивши в кут, встановивши фінальний рахунок.

Манчестер Юнайтед — Барселона 2:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 — Левандовські, 18 (пенальті)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака (Далот, 67), Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Веггорст (Антоні, 46), Санчо (Гарначо, 67) — Рашфорд (Мактоміней, 88)

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Крістенсен, Бальде — Де Йонг, Бускетс, Кессьє — Рафінья (Фаті, 75), Левандовські, Роберто (Торрес, 70)