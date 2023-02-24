Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу Ліги Європи стали відомі всі учасники матчів стадії 1/8.

Команди з перших місць на груповому етапі (сіяні)

Арсенал 
Бетіс 
Реал Сосьєдад 
Фейєнорд 
Фенербахче 
Ференцварош 
Фрайбург
Юніон 

8 переможців стикових матчів (несіяні)
Уніон 
Манчестер Юнайтед 
Ювентус
Байєр
Рома
Севілья
Шахтар
Спортінг

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. 