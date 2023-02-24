Жеребкування відбудеться вже у п'ятницю.
Юхим Конопля, фото Шахтар
24 лютого 2023, 00:56
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу Ліги Європи стали відомі всі учасники матчів стадії 1/8.
Команди з перших місць на груповому етапі (сіяні)
Арсенал
Бетіс
Реал Сосьєдад
Фейєнорд
Фенербахче
Ференцварош
Фрайбург
Юніон
8 переможців стикових матчів (несіяні)
Уніон
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Байєр
Рома
Севілья
Шахтар
Спортінг
Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні.