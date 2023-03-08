Ліга Європи

Керманич Шахтаря — про майбутній матч з Феєнордом.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зустрівся з нідерландським Феєнордом.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Одразу хотілось би привітати жінок, адже це їхній день. Цей день дуже важливий для нас, чоловіків, бо ми відчуваємо вашу підтримку, а ваша енергія – це наша потужність і міць, і так буде завжди. Вітаємо вас з тією ж любов’ю, що ви даєте чоловікам. Ми отримуємо від вас сили та емоції, за допомогою яких можемо роботи свою справу якнайкраще. Я вітаю і особисто свою дружину, вдячний їй за всю любов. Без жінки вкрай важко віддавати себе на максимум справі. Отримуйте задоволення, адже це ваш день".



"Завтра на нас очікує важка гра, і навіть якби всі наші футболісти могли грати, однаково було б важко. Маємо план, маємо футбольні аргументи, які можемо протиставити Феєнорду. Знаємо їхні слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони являють собою на полі, у якій формі перебувають. Завтра футболісти, які з’являться, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюсь. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме хороша команда. Та я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми будемо вірити в результат. У нашому протистоянні дві гри, а цей поєдинок лише перший. Так, він може бути важливим зі стратегічної точки зору, але ми йдемо від гри до гри. Завтра гратимемо на перемогу і віддамо для цього все, що зможемо".



"У них хороша, організована команда, яка має поставлений комбінаційний футбол та план на гру. У тих матчах, що ми бачили, була помітною наявність ресурсу, завдяки якому вони переграють суперників. Там індивідуально сильні футболісти, на кожній позиції у «Феєнорда» сильні виконавці, але я би також відзначив командні дії. Повторюсь: суперник у гарній формі, багато забиває, упевнено почувається, а перемоги лише надають сил та віри у власні здібності. Але ми теж у гарній формі, і вони так само готуються до нас, як ми до них".



"Як воєнна та політична ситуація в Україні впливають на команду? Ми повністю приймаємо нинішні обставини. Відчуваємо відповідальність і віддаємо багато емоцій грі, бо завдячуємо ЗСУ тим, що можемо грати у футбол і робити те, що любимо. Ми несемо дух, відповідальність і впевненість, а під час матчу все це віддаємо".



"Наскільки комфортно грати домашні єврокубкові матчі в Польщі? Нам дуже комфортно в Польщі, адже польський народ нас дуже підтримує. Добре, що в Польщі нас можуть підтримати одразу два народи", — цитує слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар — Феєнорд відбудеться завтра, 9 березня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.