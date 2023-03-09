Ліга Європи

Завершились три поєдинки другого за важливістю єврокубка.

В рамках перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи Баєр приймав на своєму полі Ференцварош та здолав супротивника, Рома, своєю чергою, впоралась з Реалом Сосьєдад, а Юніон втратив перемогу над Уніоном.

Рома — Реал Сосьєдад 1:0

Голи: Ель-Шаараві, 13, Кумбулла, 87

Рома: Патрісіу — Ель-Шаараві (Спінаццола, 60), Смоллінг, Льоренте (Кумбулла, 46), Манчіні, Карсдорп — Пеллегріні (Вейналдум, 61), Матич, Крістанте — Абрахам (Белотті, 61), Дібала (Бове, 88)

Реал С: Реміро — Горосабель (Туррьєнтес, 84), Субельдія, Ле Норман, Ріко — Сільва (Сола, 83), Субіменді, Меріно, Ільярраменді (Мендес, 75) — Кубо (Чо, 75), Серлот (Оярсабаль, 67)

Баєр — Ференцварош 2:0

Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86

Уніон — Юніон 3:3

Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 — Боніфейс, 28, 72, Вертессен, 58

Зазначимо, що в іншому матчі Ліги Європи Арсенал не зміг переграти Спортінг.