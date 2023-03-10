Ліга Європи

Завершились два поєдинки.

В рамках перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи Ювентус приймав на своєму полі Фрайбург та здобув мінімальну перемогу.

Долю зустрічі вирішив точний удар Анхеля Ді Марії на початку другої половини гри. Німці встановлювали паритет, проте гол Гелера був скасовуваний.

Ювентус - Фрайбург 1:0

Гол: Ді Марія, 53

Ювентус: Щенсни — Куадрадо, Алекс Сандро (Бонуччі 23), Бремер, Даніло - Ді Марія, Костич (Кін 78), Рабьо, Локателлі, Міретті (Фаджолі 46) — Влахович (Кьєза 67)

Фрайбург: Флеккен — Лінхарт (Гульде 68), Гінтер, Сільдія, Гюнтер — Кюблер, Гьофлер, Еггештайн (Кайтель 59), Гріфо - Шаллаї (Доан 59), Гелер (Грегорич 88)

В іншому матчі Севілья грала на своєму полі проти Фенербахче та здолала супротивника з рахунком 2:0. Перемогу господарям принесли Жордан та Ламела.

Севілья — Фенербахче 2:0

Голи: Жордан, 56, Ламела, 85