Ліга Європи

Бразилець з МЮ вразив ворота Бетіса.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд здолав іспанський Бетіс із рахунком 4:1.

Автором одного з голів у ворота "бетікос" став бразильський вінгер МЮ Антоні. Йому вдався досить красивий обвідний удар у лівий кут, який воротар гостей Клаудіо Браво проводжав очима.

Власне саме цей гол став найкращим голом тижня у Лізі Європи.

Конкурентами були Керем Демірбай з Баєра (гол у ворота Ференцвароша), Йосіп Юранович з Уніона (гол у ворота Юніона), та Анхель Ді Марія з Ювентуса (гол у ворота Фрайбурга).