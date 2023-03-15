Ліга Європи

Захисник Шахтаря Михайліченко відповів на запитання журналістів.

Богдан Михайліченко дав коментар напередодні поєдинку з Феєнордом у Роттердамі.

"По-перше, це дуже сильна команда, яка любить грати з м’ячем. Тому, як сказав Містер, нам доведеться віддати всі сили і зіграти свій найкращий матч. Будемо готуватися, і сподіваюся, що покажемо свій футбол та пройдемо далі.

Про те, що грав з Тімоном Велленройтером в Андерлехті:

"Я тільки говорив, що він гарно грає ногами і що слід частіше пробивати, адже там є проблеми. Але ударів було не так багато, тому сподіваюся, що в цій грі битимемо більше".

Про непросту дорогу до Нідерландів:

"Так, була тяжка дорога, але мали два дні на відновлення, тому готові до гри".

Про тренерів із фізпідготовки і як з ними працюється:

"Тяжко. Дуже тяжко. Але ми розуміємо, що нам це потрібно, тому йдемо до залу і працюємо", — наводить слова Михайліченко офіційний сайт Шахтаря.

Матч Феєнорд - Шахтар розпочнеться 16 березня в 19:45.