Ліга Європи

Фахівець поділився думками перед другою грою з МЮ.

Головний тренер Бетісу Мануель Пеллегріні перед матчем-відповіддю проти Манчестер Юнайтед поспілкувався зі ЗМІ.

"Чи зможе Бетіс повернутись у гру? Найголовніше — це вірити. Ми повинні зіграти з розумом, щоб спробувати змінити ситуацію. Нем не потрібно намагатися забити три голи за п'ять хвилин. Ми повинні бути спокійними і намагатися працювати від початку і до кінця.

Перший матч я б розділив на дві частини — до голу Антоні та після. При рахунку 3:1 ми вже нічого не змогли зробити. Ми повинні уникати помилок, ми повинні повторити те, що ми зробили в тому першому таймі на Олд Траффорд.

Роль вболівальників завжди була фундаментальною для нас, це завжди надихало нас, відколи я сюди приїхав. Вони завжди будуть з нами. Хочу сказати їм, щоб вони не сумнівалися, що команда збирається спробувати повернутись у гру.

Ні Луїс Феліпе, ні Хуан Круз не будуть грати в цьому матчі. Решта тренувалися. Якщо нам не вдасться пройти кваліфікацію, то нехай це буде тому, що суперник виступив краще, а не через нашу погану гру", — сказав Пеллегріні.

Матч між Бетісом та Манчестер Юнайтед відбудеться 16 березня на стадіоні Беніто Вільямарін у Севільї. Початок гри — о 19:45.