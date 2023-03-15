Ліга Європи

Тренер "гірників" дав пресконференцію.

До вашої уваги пресконференція головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевіча напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Феєнордом.

"Думаю, морально команда точно готова до такого рівня змагань. Ми знаємо рівень матчу, після зустрічі у Варшаві зробили певні корективи. Перша гра вийшла важкою, але сподіваємось, що тоді ми не показали свого найкращого футболу. Гадаю, ми маємо запас потенціалу для свого найкращого футболу.

Завтра битимемося від першої до останньої хвилини. Маємо хороший колектив, який неодноразово показував себе добре в матчах, де не був фаворитом. Ми приїхали виграти матч, проте це буде дуже важко зробити, адже на стадіоні Феєнорда завжди фантастична публіка й атмосфера, та ми готові.

Учора було рівно вісім місяців від першого дня збору. Триває подорож, побудова нового колективу і фундаменту нового проєкту. Уже є міцний фундамент і світле майбутнє, хоча ми лише на початку становлення. У перший рік показали, що тут гравці з характером і вони можуть йти до найвищих цілей – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Ми вже грали з Лейпцигом за вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, зараз граємо за вихід у чвертьфінал Ліги Європи – це хороший знак як для першого сезону. Повернутися до Роттердаму, де все починалося, – це знак, можливо. Після матчу буде зрозуміло, гарний чи ні, але віримо, що все має бути добре. Футболісти мусять зрозуміти, що завтра потрібно провести найкращу гру в кар’єрі.

- Завтра теж скористаєтеся домашніми заготовками?

"Пенальті – це лотерея, спокій і впевненість, що ти відіб’єш чи заб’єш. Якщо це вдалося зробити декілька разів на тренуванні, це ще нічого не означає. Усе відбувається в моменті. Тоді в Ренні ми забили гол на останніх хвилинах і мали над суперником психологічну перевагу. Повторюсь: пенальті – момент психології, твої тренування вчора не означають, що ти краще виконаєш одинадцятиметровий сьогодні. Уся справа в спокої й упевненості", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Матч Феєнорд - Шахтар розпочнеться 16 березня в 19:45.