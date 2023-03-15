Ліга Європи

Вінгер нідерландської команди дав свій коментар.

Аліреза Джаханбахш дав коментар щодо матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи проти Шахтаря.

"Це буде складне завдання пройти далі. На виїзді ми домінували та пропустили незаслужений гол, але все залежить від результату.

На щастя, зараз ми граємо вдома з нашими вболівальниками. Якщо ми продемонструємо такий самий менталітет, як і в гостях, я сподіваюся, що зможемо пройти на один раунд далі", — наводить слова Аліреза fr12.nl.

Матч Феєнорд - Шахтар розпочнеться 16 березня о 19:45.