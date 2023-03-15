Вінгер нідерландської команди дав свій коментар.
Аліреза Джаханбахш, fr12.nl
15 березня 2023, 21:45
Аліреза Джаханбахш дав коментар щодо матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи проти Шахтаря.
"Це буде складне завдання пройти далі. На виїзді ми домінували та пропустили незаслужений гол, але все залежить від результату.
На щастя, зараз ми граємо вдома з нашими вболівальниками. Якщо ми продемонструємо такий самий менталітет, як і в гостях, я сподіваюся, що зможемо пройти на один раунд далі", — наводить слова Аліреза fr12.nl.
Матч Феєнорд - Шахтар розпочнеться 16 березня о 19:45.