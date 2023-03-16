Ліга Європи

Вперше це сталося в сезоні-2014/15 проти Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7 та завершив свої виступи в єврокубках цього сезону.

Цікаво, що "гірники" лише вдруге у своїй історії пропустили сім м'ячів у рамках єврокубків.

Вперше подібний випадок стався у сезоні-2014/15 у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Тоді Шахтар грав у меншості з третьої хвилини через вилучення Олександра Кучера та зазнав підсумкової поразки з рахунком 0:7.