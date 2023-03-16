Ліга Європи

Колектив Ігора Йовічевіча отримав сім м'ячів у матчі-відповіді 1/8 фіналу в Роттердамі.

Весняна частина єврокубкових перегонів продовжує набирати оберти, і безумовно приємно було бачити українського представника серед претендентів на один із трьох міжнародних трофеїв. Донецький Шахтар прокладав собі шлях раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, де на попередньому етапі у важкому протистоянні та серії пенальті здолав французький Ренн, після чого отримав у суперники нідерландський Феєнорд. Знайомство з нинішнім складом команди з Роттердаму відбулось тиждень тому, і вже через короткий відтинок часу футболістам Ігора Йовічевіча та Арне Слота випала нагода продовжити з’ясування стосунків матчем на стадіоні Де Кейп.

Головним викликом для "гірників" у звітній зустрічі було не проґавити початкову активність суперників одразу після фінального свистка, але "Гордість Півдня" зробила все, аби її власні фанати не переймались за підсумок дуелі ще під час першого тайму. Усе починалось із тиску на захист Шахтаря поблизу штрафного Трубіна, тоді як команда Йовічевіча вперто намагалась розігрувати м’ячі на коротких відстанях, і зрештою догралась до помилок. Уже на дев’ятій хвилині Криськів утратив контроль на лівому фланзі атаки, після чого з пасу Джханбахша до штрафного зайшов Хіменес, і одним рухом пошив у дурні двох суперників перед собою, після чого переграв Трубіна.

Хитрістю від команди Арне Слота було те, що після власного успіху вони дали гостям потримати м’яч поблизу власних володінь, а коли завершили виманювати Шахтар, то завдали серію разючих ударів. Трубін рятував від пострілів Лопеса та Ідріссі з лівого флангу штрафного, але коли Криськів учергове привіз на власному боці поля, після чого Шиманські дав можливість Кекчю завдати дальній постріл низом у лівий кут, капітулював, як і решта партнерів по захисту.

Донеччани намагались зіграти навідмаш цим моментам суперників, але зрештою Судаков божевільним дальнім пострілом влучив у поперечину впритул до правої дев’ятки, і на цьому моменти "гірників" у першій половині себе вичерпали. Феєнорд міг зупинитись і на цьому, а міг і не зупинятись — на власний розсуд. Команда Слота обрала другий варіант, до нашого жалю, і на 37 хвилині відверта гра рукою від Коноплі під час прострілу з лівого флангу у виконанні Лопеса призвела до призначення пенальті. Кекчю пробив низом трохи лівіше від центру воріт.

Йовічевіч після перерви прибрав із поля Криськіва, але від появи Джурасека справи не поліпшились. Півзахист продовжував провалюватись так само, і саме Невіну належала чергова помилка перед власними воротами, після якої на 49 хвилині Ідріссі поклав м’яч у дальній кут зі входу до лівого флангу штрафного. Тренерський штаб Шахтаря миттєво підкинув до гри ще три замінили, але вони лише розпалили багаття.

Ідріссі на 60 хвилині з меж штрафного поклав під поперечину — 5:0, Джаханбахш із пів кола перед штрафним на 64 хвилині в правий кут — 6:0, Данило трохи ближче до воріт і в протилежний бік — 7:0. Трохи покращив враження м’яч від Келсі на 87 хвилині, на якого закинув із глибини поля Матвієнко. Венесуелець навіть отримав порцію овацій від місцевої публіки, але від того взагалі не легше.

Фінальний свисток іспанського арбітра Хесуса Хіль Мансано з Дон-Беніто відправив до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА нідерландський Феєнорд, тоді як для донецького Шахтаря єврокубкові виступи в поточній кампанії добігли кінця.— Шахтар 7:1 (перший матч — 1:1)Хіменес, 9, Кекчю, 24, 38 (пен.), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данило, 67 — Келсі, 87Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманські (Бульяуде, 57), Кекчю (Таабуні, 68) — Джаханбахш, Хіменес (Данило, 57), Ідріссі (Пайшан, 62).Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів (Джурасек, 46) — Траоре (Келсі, 54).Попередження: Бондаренко, Судаков