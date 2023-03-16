Ліга Європи

Ушкодження отримали Такехіро Томіясу та Вільям Саліба.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА в очному протистоянні на Емірейтс Стедіум зустрілися лондонський Арсенал і лісабонський Спортинг, де за підсумками першого тайму "каноніри" отримали мінімальну перевагу в рахунку завдяки єдиному голу Граніта Джаки.

Проте перша половина зустрічі для господарів поля не пройшла без проблем: ще до перерви тренерський штаб Мікеля Артети був змушений провести дві заміни через травми.

Спочатку резервний правий захисник Такехіро Томіясу вимушено залишив поле на дев'ятій хвилині зустрічі – замість нього вийшов Бен Вайт.

Вже на 21-й хвилині один із ключових центральних захисників Арсеналу Вільям Саліба також отримав травму, через що його замінив Роб Голдінг.

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