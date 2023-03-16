Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 16 березня 2023 року, 19:45.

У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА туринський Ювентус знову обіграв Фрайбург і пробився до наступної стадії турніру.

Команда Массіміліано Аллегрі відправила у ворота німецького клубу два м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо, щоб гарантувати собі місце у чвертьфіналі ЛЄ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Фрайбург — Ювентус в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Фрайбург – Ювентус 0:2 (загальний рахунок – 0:3)

Голи: Влахович 45 (пен.), К'єза 90+5

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гінтер, Гульде – Сідійя, Еггештайн (Шмідт, 46), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 74) – Доан (Шаллаї, 62), Хелер (Гріфо, 62) – Грегорич (Петерсен, 74)

Ювентус: Щенсни – Гатті, Бонуччі, Даніло – Куадрадо (Де Шильо, 85), Фаджолі, Локателлі (Барренечеа, 84), Рабйо, Костич (Айлінг, 71) – Кін (Суле, 90+1), Влахович (К'єза, 80)

Попередження: Гульде 26, Шаллаї 87 – Влахович 56, Айлінг 82

Вилучення: Гульде 44 (друге попередження)