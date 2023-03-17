Ліга Європи

Педру Гонсалвеш забив ефектний м'яч у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА в очному протистоянні на Емірейтс Стедіум зустрілися лондонський Арсенал і лісабонський Спортінг.

Мінімально програючи в рахунку за підсумками першого тайму через гол Граніта Джаки, португальському клубу вдалося зрівняти рахунок після перерви та перевести поєдинок в овертайми.

Героєм епізоду на 62-й хвилині став Педру Гонсалвеш, який скористався виходом голкіпера "канонірів" Аарона Рамсдейла і наважився на удар із центру поля — м'яч неймовірним чином опинився у сітці воріт лондонської команди.

Відео гола Педру Гонсалвеша: