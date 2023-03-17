Педру Гонсалвеш забив ефектний м'яч у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фото: Getty Images
17 березня 2023, 00:23
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА в очному протистоянні на Емірейтс Стедіум зустрілися лондонський Арсенал і лісабонський Спортінг.
Мінімально програючи в рахунку за підсумками першого тайму через гол Граніта Джаки, португальському клубу вдалося зрівняти рахунок після перерви та перевести поєдинок в овертайми.
Героєм епізоду на 62-й хвилині став Педру Гонсалвеш, який скористався виходом голкіпера "канонірів" Аарона Рамсдейла і наважився на удар із центру поля — м'яч неймовірним чином опинився у сітці воріт лондонської команди.
Відео гола Педру Гонсалвеша: