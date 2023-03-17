Ліга Європи

Арсенал зі Зінченком у серії пенальті поступився путівкою до чвертьфіналу Ліги Європи Спортінгу

Основний та додатковий час команди завершили внічию, як і першу частину протистояння.

Арсенал — Спортінг, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Спортінг 1:1 (перший матч — 2:2) (3:5 — пен.)

Голи: Джака, 19 — Гонсалвеш, 63



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Б. Вайт, 10), Саліба (Голдінг, 21), Габріел, Зінченко — Вієйра (Едегор, 101), Жоржиньйо (Парті, 66), Джака — Нельсон (Сака, 66), Жезус (Троссар, 46), Мартінеллі.



Спортінг: Адан — Сен Жюст, Діоманде, Інасіу — Ешгаю, Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 93), Угарте, Рейс (Ессугу, 93) — Едвардс (Танлонго, 119), Паулінью, Трінкан (Гомес, 105).



Попередження: Вієйра, Джака — Угарте, Ессугу



На 118-й хвилині був вилучений Мануель Угарте Рібейро (Спортінг) (друге попередження).