Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та римська Рома.

Нідерландський Феєнорд та італійська Рома зіграють поміж собою перший матч у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на стадіоні Де Кейп.

Арне Слот, у порівнянні з перемогою над Шахтарем (7:1), залучив до стартового складу Бейлова до рамки воріт, тоді як Гартман зайняв місце на лівому фланзі захисту.

Жозе Моурінью, після перемоги над Торіно, використав із перших хвилин Ібаньєса в трійці центральних захисників, тоді як Матич долучиться до центральної лінії, а Пеллегріні розташується в парі з Дібалою під єдиним нападником — Абрагамом.

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Кекчю, Віффер, Шиманські — Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі.

Запасні: Марсіано, Велленройтер, Педерсен, Расмуссен, Данило, Ділросун, Пайшан, Лопес, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Абрагам.