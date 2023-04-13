Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 13 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. 8 найсильніших команд змагатимуться за вихід у півфінал турніру. Другі поєдинки відбудуться за тиждень — 20 квітня.

Як виглядає сітка турніру?

Феєнорд — Рома

Четвер, 13 квітня, 19.45. Де Кейп (Роттердам). Арбітр — Хосе Санчес Мартінес (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Ймовірно, найцікавіша пара чвертьфіналістів. По-перше, саме ці команди в травні минулого року зустрічались у фіналі першого в історії розіграшу Кубка конференцій. Тоді мінімальну перемогу здобула італійська команда завдяки голу Дзаньоло, якого вже немає в складі "вовків". По-друге, Феєнорд — кривдник Шахтаря на минулій стадії змагань. Саме на цьому стадіоні голландці знищили "гірників" з рахунком 7:1 у другому матчі 1/8 фіналу.

Що стосується римлян, то вони у 1/8 фіналу в запеклій боротьбі пройшли Реал Сосьєдад. Перемогу команді Моурінью приніс гандикап, який вони здобули у першій зустрічі (2:0). Матч-відповідь вийшов безгольовим.

До очного протистояння обидві команди підходять у гарному настрої: Рома в чемпіонаті перемогла Торіно (1:0), а Феєнорд розгромив Валвейк (5:1).

В останні роки шляхи Феєнорда та Роми перетиналися тричі. Двічі перемагала Рома, ще один матч було зіграно внічию.

Орієнтовні склади:

Феєнорд: Велленройтер — Гертруда, Траунер, Ханко, Хартман — Віффер, Шиманські, Кокку — Пайшао, Гіменес, Ідріссі.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смолінг, Льоренте — Залевскі, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола — Пеллегріні, Дібала — Абрахам.

Не зіграють: Бейлов, Тімбер - Карсдорп, Солбакен.

прогноз 3:1

Баєр — Юніон

Четвер, 13 квітня, 22.00. БайАрена (Леверкузен). Арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на Megogo.

Не менш цікава пара чвертьфіналістів. Баєр набрав дивовижну форму — підопічні Алонсо не програють 9 матчів поспіль у всіх турнірах, а переможна серія сягає 7 матчів. Причому серед команд, які постраждали від "фармацевтів" були Монако, Баварія, а на вихідних вони здолали Айнтрахт.

Юніон теж в хорошій формі. Бельгійська команда не програє вже 7 матчів поспіль у всіх турнірах. А на минулій стадії змагань вони вийшли переможцями з гольової перестрілки з Уніоном.

Це буде перша очна зустріч між цими командами.

Орієнтовні склади:

Баєр: Градецький — Коссуну, Тах, Тапсоба — Фрімпонг, Андріч, Паласіос, Баккер — Вірц; Азмун, Діабі.

Юніон: Моріс — Кандоус, Берджес, Ван Дер Хейден — Нівкооп, Амані, Лінен, Теума, Лапуссін — Адінгра, Боніфас.

Не зіграють: Амірі, Демірбай, Шик.

прогноз 3:3

Манчестер Юнайтед — Севілья

Четвер, 13 квітня, 22.00. Олд Траффорд (Манчестер). Арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo.

Команди знаходяться на різних полюсах сезонних завдань. Манчестер Юнайтед бореться за зону Ліги чемпіонів і поки що розташовується на четвертому рядку АПЛ. Севілья 13-та в турнірній таблиці Ла Ліги й ризикує не потрапити до єврокубків наступного року. Але ж не варто забувати, що іспанці знають, як вигравати Лігу Європи, тому легкої прогулянки для хлопців тен Гага точно не буде.

Манчестер Юнайтед на минулій стадії змагань пройшов Бетіс, а Севілья здолала Фенербахче. Втім, англійці в гарному настрої підійдуть до протистояння. Минулими вихідними вони спокійно обіграли Евертон в чемпіонаті (2:0). Проте є й погані новини: через травму не зіграє Рашфорд, його замінить Марсьяль. Також готовий вийти на поле Еріксен.

В іспанців велика кількість травмованих гравців, що ще раз підкреслює факт одного з найгірших сезонів за останні 10 років. Проте є шанс все змінити.

Суперники провели між собою чотири матчі. Манчестер Юнайтед не має жодної перемоги – одна нічия і три поразки.

Орієнтовні склади:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Бісака, Варан, Мартінес, Маласія — Каземіро, Мактоміней — Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо — Марсьяль.

Севілья: Буну — Монтьєль, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Жордан — Окампос, Сусо, Мір — Ен-Несірі.

Не зіграють: Гарначо, Шоу, ван де Бек, Рашфорд — Гує, Корона.

прогноз 3:0

Ювентус — Спортінг

Четвер, 13 квітня, 22.00. Альянс Стадіум (Турин). Арбітр — Халіл Мелер (Туреччина). Пряма трансляція на Megogo.

"Б'янконери" обіграли Нант у 1/16 фіналу. Потім вони пройшли Фрайбург. У чвертьфіналі Юве потрапили не на найсильнішого суперника — Спортінг, проте задля проходу в півфінал доведеться дуже плідно попрацювати.

Колектив Макса Алегрі все ще бореться за попадання в зону ЛЧ, але наразі йде на сьомому місці. Мрія про ЛЧ була фактично зруйнована минулими вихідними, коли Юве поступився Лаціо (1:2).

В 1/8 ЛЄ Спортінг пройшов Мідтьюлланд. А потім залишили за бортом змагань Арсенал — одного з головних фаворитів.

Варто зазначити, що безпрограшна серія португальців триває вже 11 матчів. А на вихідних вони на виїзді здолали Каса Піа в чемпіонаті з рахунком 4:3.

"Б'янконери" двічі зустрічалися з лісабонцями у змаганнях УЄФА: у матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2017-18 років Юве виграв 2:1 удома та розписав світову 1:1 у Португалії.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесний — Данило, Бремер, Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабйо, Костіч — Ді Марія — Влахович.

Спортінг: Адан — Діоманде, Коутс, Сен-Жюст — Есгайо, Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс, Черміті, Трінкао.

Не зіграють: Браганса, Паулінью, Угарте.