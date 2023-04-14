Ліга Європи

Завершились два поєдинки Ліги Європи.

В рамках перших чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи Баєр приймав на своєму полі бельгійський Юніон, а Ювентус грав на своєму полі проти Спортінга з Лісабона.

Леверкузенці пропустили на початку другої половини гри через точний удар Боніфейса. Баєр довгий час намагався відновити паритет та досяг свого під завісу гри.

Флоріан Вірц відзначився голом з передачі Азмуна, що з'явився на полі на заміну.

Баєр — Юніон 1:1

Голи: Вірц, 83 — Боніфейс, 51

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос (Демірбай, 46), Андріх, Баккер — Вірц — Діабі (Гложек, 87), Адлі (Азмун, 67)

Юніон: Моріс — Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден — Ніукоп, Лазар, Лінен, Теума, Лапуссен — Вертессен (Пуертас, 75), Боніфасе (Нільсон, 89)

Ювентус, своєю чергою, з деякими труднощами стримував лісабонський Спортінг, який мав певну перевагу в першій половині гри.

Втім, італійська команда витримала атаки супротивника та відзначилась забитим голом в другому таймі — забив Гатті.

Ювентус - Спортінг Л 1:0

Гол: Гатті, 73

Ювентус: Щенсни (Перін 44) — Гатті, Бремер, Даніло — Куадрадо, Локателлі (Паредес 77), Рабіо, Костич (Фаджолі 62) — Мілік (Влахович 62), К'єза, Ді Марія (Погба 77)

Спортінг: Адан — Інасіо, Коатес, Сент Жюст (Діоманд 45+3), Есгайо (Бель'єрін 77) — Моріта, Поте, Черміті (Рейс 62) — Трінкао, Едвардс (Ессуго 77), Нуну Сантуш (Гомеш 62)