Аргентинець може пропустити багато ігр.
Лісандро Мартінес, getty images
14 квітня 2023, 18:37
Манчестер Юнайтед в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги Європи приймав на своєму полі Севілью та дивом зіграв внічию.
В тому матчі пошкодження на рівному місці отримав центральний захисник Лісандро Мартінес.
Як повідомляє Естебан Едул з ESPN, в аргентинця перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Наразі вирішується, чи потрібна Мартінесу операція.
Зазначимо, що період реабілітації без операції при такому пошкодженні зазвичай складає не менше восьми тижнів.
Нагадаємо, що в матчі проти Севільї тако травму отримав інший центральний захисник Манчестер Юнайтед — Рафаель Варан.