Ліга Європи

Аргентинець може пропустити багато ігр.

Манчестер Юнайтед в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги Європи приймав на своєму полі Севілью та дивом зіграв внічию.

В тому матчі пошкодження на рівному місці отримав центральний захисник Лісандро Мартінес.

Як повідомляє Естебан Едул з ESPN, в аргентинця перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Наразі вирішується, чи потрібна Мартінесу операція.

Зазначимо, що період реабілітації без операції при такому пошкодженні зазвичай складає не менше восьми тижнів.

Нагадаємо, що в матчі проти Севільї тако травму отримав інший центральний захисник Манчестер Юнайтед — Рафаель Варан.