Обидва захисники передчасно покинули поле.
Лісандро Мартінес, getty images
14 квітня 2023, 00:31
Манчестер Юнайтед в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги Європи приймав на своєму полі Севілью та дивом зіграв внічию.
Англійська команда втратила двох основних центральних захисників у цьому матчі.
Наприкінці першої половини гри неприємний удар отримав Рафаель Варан, а вже в перерві француза змінив Гаррі Магвайр.
Наприкінці матчу інший захисник, Лісандро Мартінес, невдало наступив на ногу та не зміг продовжити гру. Судячи з емоцій аргентинця, травма серйозна.
Строки відновлення обох гравців залишаються невідомі.
Нагадаємо, Маркус Рашфорд пропустив матч проти Севільї у Лізі Європи через пошкодження.