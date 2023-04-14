Англія

Обидва захисники передчасно покинули поле.

Манчестер Юнайтед в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги Європи приймав на своєму полі Севілью та дивом зіграв внічию.

Англійська команда втратила двох основних центральних захисників у цьому матчі.

Наприкінці першої половини гри неприємний удар отримав Рафаель Варан, а вже в перерві француза змінив Гаррі Магвайр.

Наприкінці матчу інший захисник, Лісандро Мартінес, невдало наступив на ногу та не зміг продовжити гру. Судячи з емоцій аргентинця, травма серйозна.

Строки відновлення обох гравців залишаються невідомі.

Нагадаємо, Маркус Рашфорд пропустив матч проти Севільї у Лізі Європи через пошкодження.