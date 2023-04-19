Ліга Європи

Тренер Севільї відповів на питання преси перед грою.

Головний тренер Севільї Хоче Менділібар висловився перед другим матчем проти Манчестер Юнайтед у чвертьфіналі Ліги Європи.

"Ми повинні думати про свою гру, поважаючи при цьому суперника, але нам не потрібно думати про окремих гравців.

Я маю бути чесним, завтра буде непроста гра. Це буде важка гра. Я вважаю, що шанси 50 на 50. Це правда, що нам допомагатимуть уболівальники, але на полі 11 гравців протистоятимуть іншим 11.

Вони так багато разів грали в цьому змаганні, у чвертьфіналах, тому якщо серйозно, я не думаю, що це буде проста гра, і наші гравці так не думають".

Також фахівець відповів на запитання про лідера атаки МЮ Маркуса Рашфорда, який відновився перед матчем.

"Ну, Рашфорд зараз один із найкращих гравців, але ми не збираємося змінювати свій підхід чи ідеї залежно від того, буде Рашфорд грати чи ні. Якщо Рашфорд гратиме, то це тому, що він готовий. Якщо не буде, то зіграє інший топ-гравець", — сказав Менділібар.

У першому матчі на Олд Траффорд команди зіграли внічию — 2:2. Матч-відповдь пройде в Іспанії 20 квітня та розпочнеться о 22:00.